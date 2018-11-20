В Кисловодске в больнице умерла новорожденная девочка

СК начал проверку по факту смерти новорожденной девочки 16 ноября в больнице Кисловодска

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что в Кисловодской городской детской больнице из-за бездействия врачей умер младенец. Следствие установило, что девочка, которой было три недели, действительно умерла 16 ноября. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, ребенок скончался от внутриутробной инфекции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.