Делегация из Греции посетила филиалы компании «ЕвроХим» в Краснодарском крае

Делегация греческой компании EuroChem Agro Hellas посетила обособленное структурное подразделение «ЕвроХим Трейдинг Рус» в станице Старовеличковской Краснодарского края

Компания EuroChem Agro Hellas занимается в Греции производством минеральных удобрений, а также выпуском и наладкой установок ингибирования карбамида UTEC. Основной целью визита греческих специалистов стала проверка и настройка установки ингибирования карбамида UTEC, работающей на «ЕвроХим Трейдинг Рус».

Специалисты EuroChem Agro Hellas вместе с представителями клиентского центра провели проверку работы и настройку установки ингибирования карбамида, после чего произвели пробную партию с прилированным карбамидом.

Руководитель и глава административно-технического департамента «ЕвроХим Трейдинг Рус» Зоя Павлова познакомила гостей с процессом отгрузки сырья и готовой продукции, установкой по приему сырья, узлом слива-налива удобрений и тукосмесительной установкой, рассказали в пресс-службе компании «ЕвроХим».

Зарубежная делегация во главе с директором EuroChem Agro Hellas Юссефом Матанисом посетила «ЕвроХим-БМУ», где ее участники встретились с исполнительным директором предприятия Сергеем Клявлиным. Затем технический директор Вадим Паршаков провел экскурсию по цехам предприятия. Ключевой точкой осмотра стало новое отделение по производству водорастворимых NPK-удобрений, работа которого началась в 2018 году.