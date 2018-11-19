Компания «Кубаньэнерго» получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Комиссия Минэнерго РФ выдала ПАО «Кубаньэнерго» паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. по итогам проверки подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему отопительному сезону

Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Гаврилов на совещании в исполнительном аппарате «Кубаньэнерго» в Краснодаре, подводя итоги подготовки к зиме. Он поблагодарил персонал компании за серьезный и профессиональный подход к проведению всех необходимых мероприятий ремонтной программы, которые являются залогом надежной работы энергосистемы.

«ПАО "Кубаньэнерго" подтвердило свою готовность к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период 2018-2019 годов, — сказал Гаврилов. — Готовность к зиме — это не только выполнение в полном объеме ремонтной компании, но и наша готовность к вызовам погоды и чрезвычайным ситуациям».

Он отметил, что персонал компании уже доказал оперативность и слаженность действий в период ликвидации последствий ливней в сочинском энергорайоне в конце октября. Специалисты «Кубаньэнерго» были в числе первых, кто в сложнейших погодных условиях проводил восстановительные работы в поселках и селах, которые оказались отрезанными от цивилизации.

По данным «Кубаньэнерго», всего с начала 2018 года специалисты компании отремонтировали 408 силовых трансформаторов (104% от плана), более 750 километров линий классом напряжения 35-220 кВ (118% от плана), расчистили свыше 1,2 тыс. га трасс линий различного класса напряжения (123% от плана). Также проведены 22 пробные плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах ВЛ, порядка 70 противоаварийных тренировок и ряд учений совместно с органами исполнительной власти Краснодарского края и Адыгеи, ПАО «Россети» и региональными подразделениями МЧС.

На совещании было отмечено, что аварийный резерв укомплектован на 100%. Особое внимание уделили подготовке резервных источников электроснабжения, которые обеспечат электроэнергией важные объекты, в том числе социально значимые, в случае возникновения нештатных ситуаций.

Для незамедлительного реагирования на нештатные ситуации в «Кубаньэнерго» сформированы аварийные мобильные бригады, укомплектованные инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и связью. Бригады имеют опыт проведения аварийно-восстановительных работ за пределами зоны эксплуатационной ответственности компании. Во всех филиалах «Кубаньэнерго» заключены соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий нештатных ситуаций с региональными управлениями МЧС, местными администрациями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие все руководители филиалов компании, которые также подтвердили готовность к зиме, сообщили в пресс-службе ПАО «Кубаньэнерго».