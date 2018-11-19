В Усть-Лабинске на образовательном форуме провели научные опыты для школьников и дегустацию

Образовательный форум «Усть-Лабинск сельскохозяйственный: профориентация, наука, кулинарные традиции» провели 17 ноября

Мероприятие прошло в районном доме культуры «Кубань». На нем работали три тематические площадки. На первой провели круглый стол на тему «Пищевой потенциал культурных растений Кубани: традиционные, локальные сорта».

Вторая площадка стала образовательной территорией для школьников. Учащиеся могли выбрать для ознакомления три научных направления: «Исследования пищевых продуктов», «Агро» и «Эко».

На третьей тематической площадке прошла дегустация продуктов местных производителей. Участники форума могли попробовать сыры, колбасы и хлеб, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.