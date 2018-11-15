В Дагестане в пивном баре мужчина застрелил знакомого

В дагестанском Хасавюрте возбудили уголовное дело против 31-летнего местного жителя, который убил своего знакомого

Убийство произошло 13 ноября около 23:30 в пивном баре «Зодиак». Между двумя посетителями возникла ссора. Один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Мужчина получил ранение в голову. Он скончался по дороге в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Через некоторое время подозреваемый пришел с повинной в следственный комитет. Он полностью признал свою вину. Выяснилось, что стрелявший — знакомый погибшего.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.