В Тимашевском районе на ежемесячные выплаты приемным семьям направили 5,7 млн рублей

В Тимашевском районе депутаты направили дополнительные деньги на социальные нужды

Такое решение приняли на сессии совета муниципалитета 14 ноября. Бюджет района увеличился на 5,7 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из краевой казны. Эти деньги депутаты распределили на ежемесячные выплаты приемным семьям на содержание детей-сирот.

Более 3 млн рублей поступило в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. Часть из этих денег направят на обеспечение школьников горячим питанием и молоком. Оставшиеся средства потратят на возведение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Незаймановском и Новокорсунском поселениях. Их планируют построить до конца года. Также купят медицинское оборудование для офисов врачей общей практики в Поселковом и Днепровском сельских поселения.

Еще 300 тыс. рублей выделили учреждениям здравоохранения на мероприятия по программе «Доступная среда», сообщили в пресс-служба администрации Тимашевского района.