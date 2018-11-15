В Адыгее до конца года планируют привлечь инвестиций на 11 млрд рублей

В Адыгее за девять месяцев в регион поступило 13 млрд рублей инвестиций

Это 100,6% к показателю за аналогичный период прошлого года. За четвертый квартал планируют привлечь еще 11 млрд рублей, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея.

«За последнее время Адыгея показала себя как устойчивый регион, который может самостоятельно зарабатывать средства, привлекая инвестиции, используя преимущества своего географического положения, природно-климатические особенности. Мы гордимся своими достижениями. Главное, что у нас есть потенциал и мы нацелены на его эффективную реализацию», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

В министерстве уточнили, что сейчас в регионе власти сопровождают инвестпроекты, реализация которых в последующем позволит привлечь в экономику республики более 30 млрд рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест. В их числе — проект по строительству и реконструкции СТЦ «Мега Адыгея», реконструкция завода по переработке сои, возведение ветропарка.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируют в 27,8 млрд рублей. Дальнейший рост инвестиций планируется за счет реализации ряда проектов в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства.

Отмечается, что для этого в регионе работают над законодательством, позволяющим укрепить инвестдеятельность. Также повышается эффективность спецорганизаций по работе с инвесторами. Кроме того, в прошлом году льготы по налогам на имущество и транспорт в рамках республиканского закона об инвестиционной деятельности предоставили на сумму около 44 млн рублей.