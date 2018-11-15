В Адыгее обсудили условия вхождения предприятий региона в сеть «Магнит»

В Адыгее руководство «Магнита» и предприниматели, которые испытывают ограничения при попытках вхождения в эту торговую сеть, обсудили вопросы сотрудничества

Обсуждение прошло 12 ноября на площадке минэкономразвития республики.

«На протяжении последних двух лет от ряда производителей Адыгеи поступали сигналы о проблемах вхождения в сеть "Магнит". По ряду причин многие производители были исключены из числа поставщиков данной сети, и для большинства из них это исключение серьезно отразилось на их экономическом положении», — сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Как рассказали порталу Юга.ру в минэкономразвития республики, сейчас в сети «Магнит» представлено небольшое число производителей из Адыгеи. При этом около 20 крупных предприятий республики заинтересованы в совместной деятельности. По итогам переговоров были достигнуты предварительные договоренности. Также стороны обменялись контактами, которые позволят преодолеть сложившиеся барьеры, добавили в профильном ведомстве.