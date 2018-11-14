В правительстве Северной Осетии назначили новых вице-премьеров и министров

В правительстве Северной Осетии 14 ноября произошли кадровые перестановки

Новыми вице-премьерами стали бывший министр строительства и архитектуры Русланбек Икаев и Ирина Азимова, ранее возглавлявшая республиканское министерство образования и науки. Заместителем председателя правительства — министром здравоохранения республики стал Тамерлан Гогичаев.

С должности вице-премьера сняли Анатолия Полякова. Теперь он занял пост помощника главы республики, курирующего Моздокский район.

Исполняющим обязанности министра финансов назначили Касполата Бутаева. Пост министра строительства и архитектуры Северной Осетии занял Таймураз Касаев. Министром труда и социального развития республики стал Борис Хубаев. На должность главы министерства физической культуры и спорта утвердили Владимира Габулова.

Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия возглавила Эмилия Агаева. Временно исполняющим обязанности министра культуры стал Эльбрус Кубалов, врио министра образования и науки — Людмила Башарина.

На пост руководителя министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики назначили Майрана Тамаева. Ранее он был замглавы АМС (администрации) Владикавказа.

Указы о новых назначениях подписал 14 ноября глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщила пресс-служба правительства республики.