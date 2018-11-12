В Адыгее направили почти 100 млн рублей на гранты начинающим фермерам

В Адыгее за девять месяцев гранты предоставили 35 начинающим фермерам и трем крестьянским хозяйствам

Деньги предоставили на развитие семейных животноводческих ферм. Общая сумма поддержки составила 105,8 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец. По его словам, в среднем начинающие фермеры получают по 1,5 млн рублей, семейные фермеры — около 3 млн рублей.

Отмечается, что общая сумма грантовой поддержки до конца года может быть увеличена. Для этого дополнительно объявили конкурс, прием заявок заканчивается 12 ноября.

Как рассказали порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи, уже поступило 17 заявок от начинающих фермеров на 30 млн рублей, еще одна — на 11 млн рублей для создания семейной фермы.

В течение двух недель конкурсная комиссия рассмотрит заявки. Они будут удовлетворены в случае выполнения всех требований. При этом Свеженец отметил невысокое качество подготовки пакета конкурсных документов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов оказать организационную и методическую поддержку фермерам. Например, помогать при оформлении документации, консультировать об условиях конкурсов.

«Поддержка аграриев — это стимул к развитию АПК и решению ряда социальных вопросов. За счет предоставления грантов планируется создать дополнительные рабочие места и обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами, получившими средства государственной поддержки», — отметил Кумпилов.

За семь лет в Адыгее предоставили гранты 230 крестьянским хозяйствам, в том числе господдержку получили 190 начинающих фермеров и 40 семейных животноводческих ферм. На эти цели за семь лет направили 430 млн рублей бюджетных денег. Фермеры, получившие гранты, произвели сельскохозяйственной продукции на 765 млн рублей и создали более 200 рабочих мест.