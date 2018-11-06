В Большом Утрише спасатели шесть часов снимали девушек-вожатых со скалы

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе спасатели 4 ноября помогли четырем девушкам спуститься с 80-метровой скалы

Три 20-летние жительницы Астрахани и одна 26-летняя жительница Екатеринбурга приехали на Кубань работать вожатыми в детском лагере. В выходной день девушки решили прогуляться по горам Большого Утриша: они дошли до крутого обрыва и не смогли продолжить дорогу.

Девушки вызвали спасателей, которые сняли их с 80-метровой высоты с помощью альпинистского снаряжения. Операция по спасению заняла шесть часов, медицинская помощь не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань-Спас».

Анапа Кубань-СПАС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Переворачивание лодки — штатная ситуация в парусном спорте». Организатор регаты рассказал о ЧП в Геленджике
В Дагестане арестовали экс-руководителя Минтранспорта
В Ставрополе 83-летний пенсионер врезался в мусоровоз
В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика
Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики
Девочка, на которую напала львица в цирке на Кубани, вышла из комы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале