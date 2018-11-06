В Большом Утрише спасатели шесть часов снимали девушек-вожатых со скалы

В Анапе спасатели 4 ноября помогли четырем девушкам спуститься с 80-метровой скалы

Три 20-летние жительницы Астрахани и одна 26-летняя жительница Екатеринбурга приехали на Кубань работать вожатыми в детском лагере. В выходной день девушки решили прогуляться по горам Большого Утриша: они дошли до крутого обрыва и не смогли продолжить дорогу.

Девушки вызвали спасателей, которые сняли их с 80-метровой высоты с помощью альпинистского снаряжения. Операция по спасению заняла шесть часов, медицинская помощь не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань-Спас».