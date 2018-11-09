На Кубани появятся комиссии по борьбе с незаконной рекламой на объектах потребсферы

Власти Краснодарского края поставили муниципалитетам цель избавить от незаконной рекламы фасады объектов потребсферы

Совещание на эту тему провел вице-губернатор Кубани Василий Швец. На нем обсудили первые итоги работы в этой сфере. Первоочередные задачи, направленные на упорядочение такого вида рекламы, были определены в августе.

Глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный доложил, что из 44 муниципальных образований только 36 предоставили перечень населенных пунктов и улиц, где в первую очередь необходимо ликвидировать незаконную рекламу. Фотоматериалы о проделанной работе направили лишь 26.

«Можно было предположить, что в остальных районах отсутствует проблема размещения рекламы на объектах потребительской сферы. Но выезды сотрудников департамента показали обратное. В дальнейшем отрицательные примеры будут расцениваться как бездействие руководства муниципальных образований», — заявил Куринный.

Он отметил, что под особый контроль попали Крымский, Славянский, Крыловский и Туапсинский районы, где выявлено больше всего нарушений.

Глава департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин сообщил, что в помощь муниципалитетам были направлены методические материалы. В них содержатся и концепция оформления зданий в части размещения информационных конструкций. Пример взят с Москвы.

Итоговое заседание по этому вопросу состоится в середине декабря. Василий Швец поставил задачу, что к этому времени центральные улицы и курортные маршруты должны быть очищены от информационного мусора.

«Через неделю я хочу видеть от каждого муниципального образования список членов комиссий по борьбе с незаконной рекламой, во главе которых будут стоять заместители главы или главные архитекторы», — добавил вице-губернатор.