На Кубани появятся комиссии по борьбе с незаконной рекламой на объектах потребсферы
Власти Краснодарского края поставили муниципалитетам цель избавить от незаконной рекламы фасады объектов потребсферы
Совещание на эту тему провел вице-губернатор Кубани Василий Швец. На нем обсудили первые итоги работы в этой сфере. Первоочередные задачи, направленные на упорядочение такого вида рекламы, были определены в августе.
Глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный доложил, что из 44 муниципальных образований только 36 предоставили перечень населенных пунктов и улиц, где в первую очередь необходимо ликвидировать незаконную рекламу. Фотоматериалы о проделанной работе направили лишь 26.
«Можно было предположить, что в остальных районах отсутствует проблема размещения рекламы на объектах потребительской сферы. Но выезды сотрудников департамента показали обратное. В дальнейшем отрицательные примеры будут расцениваться как бездействие руководства муниципальных образований», — заявил Куринный.
Он отметил, что под особый контроль попали Крымский, Славянский, Крыловский и Туапсинский районы, где выявлено больше всего нарушений.
Глава департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин сообщил, что в помощь муниципалитетам были направлены методические материалы. В них содержатся и концепция оформления зданий в части размещения информационных конструкций. Пример взят с Москвы.
Итоговое заседание по этому вопросу состоится в середине декабря. Василий Швец поставил задачу, что к этому времени центральные улицы и курортные маршруты должны быть очищены от информационного мусора.
«Через неделю я хочу видеть от каждого муниципального образования список членов комиссий по борьбе с незаконной рекламой, во главе которых будут стоять заместители главы или главные архитекторы», — добавил вице-губернатор.
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