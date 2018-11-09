В Крыму назначили нового руководителя ФСБ
Крым Наталья Евсикова
Руководителем управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю назначен Леонид Михайлюк
Нового начальника представили коллективу управления 9 ноября. Генерал-лейтенант Леонид Михайлюк служит в органах Федеральной службы безопасности более 35 лет, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.
С 2016 года по октябрь 2018 года Михайлюк возглавлял УФСБ России по Калининградской области.
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