В Крыму назначили нового руководителя ФСБ

Руководителем управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю назначен Леонид Михайлюк

Нового начальника представили коллективу управления 9 ноября. Генерал-лейтенант Леонид Михайлюк служит в органах Федеральной службы безопасности более 35 лет, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

С 2016 года по октябрь 2018 года Михайлюк возглавлял УФСБ России по Калининградской области.