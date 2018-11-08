В Тимашевске проведут конференцию по развитию малого и среднего бизнеса
В Тимашевске проведут конференцию по развитию малого и среднего бизнеса, в которой примут участие представители одиннадцати районов Краснодарского края
Участники будут представлять Центральную экономическую зону. Они обсудят программу «Бережливое производство» и рассмотрят инструменты оптимизации работы предприятий.
Запланировано пленарное заседание «Развитие межмуниципальных экономических связей субъектов малого и среднего предпринимательства». В программе также бизнес-игра по повышению предпринимательской грамотности «Шаг за шагом», сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.
Конференцию планируют провести в ноябре.
Администрация Краснодарского края в феврале на инвестиционном форуме в Сочи представила стратегию развития региона, в которой все города и районы разделены на семь экономических зон. Это Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Краснодарская, Предгорная и Сочинская. Каждая из них имеет свою отраслевую специализацию.
В пресс-службе краевой администрации пояснили, что объединение в одно экономическое пространство позволяет муниципалитетам комплексно развивать территорию.
Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру
Чем заняться в выходные 10-11 ноября, выбор Эволюции Юга.ру
В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.