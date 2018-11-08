В Тимашевске проведут конференцию по развитию малого и среднего бизнеса

Краснодарский край

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В Тимашевске проведут конференцию по развитию малого и среднего бизнеса, в которой примут участие представители одиннадцати районов Краснодарского края

Участники будут представлять Центральную экономическую зону. Они обсудят программу «Бережливое производство» и рассмотрят инструменты оптимизации работы предприятий.

Запланировано пленарное заседание «Развитие межмуниципальных экономических связей субъектов малого и среднего предпринимательства». В программе также бизнес-игра по повышению предпринимательской грамотности «Шаг за шагом», сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.

Конференцию планируют провести в ноябре.

Администрация Краснодарского края в феврале на инвестиционном форуме в Сочи представила стратегию развития региона, в которой все города и районы разделены на семь экономических зон. Это Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Краснодарская, Предгорная и Сочинская. Каждая из них имеет свою отраслевую специализацию.

В пресс-службе краевой администрации пояснили, что объединение в одно экономическое пространство позволяет муниципалитетам комплексно развивать территорию.

Конференции Малый и средний бизнес Тимашевский район
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