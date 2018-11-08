Охрану школ в России предложили доверять только бойцам Росгвардии

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, который предлагает привлекать к охране образовательных учреждений только Росгвардию

Автором проекта выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Его инициативу рассмотрит экспертный совет «Единой России».

Депутат считает, что в закон «О войсках национальной гвардии РФ» необходимо внести поправку, которая поможет предотвратить несчастные случаи в школах и техникумах. Вострецов указал на то, что в 2018 году случилось несколько нападений на образовательные учреждения, к которым системы безопасности оказались не готовы.

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — цитирует депутата RT.