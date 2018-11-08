В Туапсе завершили ремонт виадука на трассе Джубга — Сочи

Краснодарский край

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В Туапсе после окончания ремонта дорожного полотна на виадуке вернули прежнюю схему движения транспорта на участке транспортной развязки Туапсе — Майкоп — Джубга — Сочи

На виадуке заменили асфальт дороги и тротуаров, установили новые барьеры и перила, а также нанесли разметку.

Как сообщали Юга.ру, первый этап ремонта виадука начался 10 января, его планировалось завершить в апреле. Из-за этого в районе реконструируемого участка изменилась схема движения транспорта и были перекрыты заезды на трассу.

Второй этап стартовал в конце сентября, специалисты завершили основные работы раньше срока. Сейчас завершается реконструкция под мостом, это не мешает движению транспорта, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Дороги Ремонт дорог Транспорт Туапсинский район
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