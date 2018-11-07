В Майкопе построили новый газопровод

В Майкопе АО «Газпром газораспределение Майкоп» завершило строительство газопровода высокого давления, который обеспечит энергоресурсами развивающийся западный район города

Новый газопровод протяженностью около 2 км обеспечит топливом строящийся семиэтажный новый корпус Национального архива Республики Адыгея. В перспективе в этом микрорайоне планируется возведение комплекса жилой застройки и ряда социальных объектов. Одним из главных потребителей газа в этой части города станет самый крупный торговый центр республиканской столицы «Майкоп Молл», который откроется в ближайшее время.

Новый участок газопровода высокого давления также решил проблему закольцовки существующих сетей, что снизило риски возникновения проблем с давлением газа.

«Газовая инфраструктура — важнейшее условие развития современного города. Мы рады были поучаствовать в обеспечении необходимыми энергоресурсами очень перспективного района города», — прокомментировал завершение строительства заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Майкоп» по строительству и инвестициям Муса Кешоков.

Строительно-монтажные работы начались в августе 2018 года и завершились в октябре. Сейчас объект находится на стадии ввода в эксплуатацию.