Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик у берегов Черного моря. ВМС США показало видео перехвата

Министерство обороны РФ заявило, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет Военно-морских сил США, который приближался к границам страны

Накануне вечером ВМС США сообщили в своем твиттере о перехвате самолета радиотехническо разведки ЕР-3Е Aries российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря. В американском ведомстве отметили, что ЕР-3Е действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российскую сторону, а истребитель совершал опасные маневры вблизи от самолета-разведчика.

В Минобороны РФ рассказали, что около 10:00 5 ноября экипаж Су-27 идентифицировал американский самолет и «на безопасном расстоянии» сопровождал его, не допуская нарушения воздушной границы РФ, передает RT.

После того, как разведчик сменил курс, российский истребитель вернулся на базу.