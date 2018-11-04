В Дагестане уволили трех прокуроров

В Дагестане освободили от занимаемых должностей трех прокуроров

Приказы об этом подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В документах указано, что с 30 октября уволен зампрокурора Дагестана Абдулгамид Гамидов. Его сняли с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Гамидов работал в органах прокуратуры более 37 лет. Заместителем прокурора республики он был с февраля 2008 года.

Также по собственному желанию уволены махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Джалалдин Акаев и Кизилюртовский межрайонный прокурор Башир Билалов. Приказы об их увольнении вступили в силу 31 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.