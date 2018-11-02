Аграрии и депутаты Заксобрания Кубани обсудили меры по борьбе с лейкозом животных

Спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в Новокубанском районе совместное выездное заседание двух комитетов парламента - по развитию АПК и продовольствия и по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий

Главной темой встречи законодателей с сельхозпроизводителями стала ветеринарная проблематика. Вместе с представителями органов исполнительной власти, учеными, руководителями профильных ведомств депутаты обсудили сложившуюся в регионе ситуацию по лейкозу крупного рогатого скота. Мероприятие прошло на территории агрофирмы «Хуторок», где животноводам удалось полностью победить лейкоз и оздоровить весь скот.

Открывая совещание, спикер ЗСК отметил, что встреча проходит в рамках реализации краевого закона о региональном госветнадзоре на Кубани. Он подчеркнул, что одним из основных условий успешного развития молочного животноводства является обеспечение здоровья продуктивного поголовья и молодняка.

По состоянию на начало октября, на Кубани из 106 очагов лейкоза остается 85. Из них 50 — в общественном секторе и 35 — в частном. С начала года в регионе оздоровлено в общей сложности 19 сельхозпредприятий. По словам руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса, в прошлом году в целом по стране заболело 18 тыс. 603 коровы. Опасной инфекции не было зафиксировано только в двух северных регионах РФ.

По мнению вице-президента РАН Ирины Донник, для борьбы с лейкозом необходимо, в первую очередь, определить пути его распространения. И если всю работу проводить правильно, то через три года результаты станут ощутимыми.

«Опыт показывает: от лейкоза крупного рогатого скота можно избавиться быстро, если профилактические мероприятия проводить комплексно и целенаправленно и если у владельцев животных и обслуживающего персонала имеются четкие представления и морально-этическая ответственность не только за состояние самих животных, но и здоровье людей, для которых предназначаются производимые молоко и мясо», — акцентировал внимание присутствующих Бурлачко.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, курирующий аграрный сектор, отметил, что в основе развития поголовья крупного рогатого скота лежит его воспроизводство.

«Роль животноводства является основополагающей, мы и в дальнейшем будем уделять на совещаниях внимание этой теме, подключать не только наших ученых, но и специалистов из других регионов страны. Необходимо пересмотреть нашу программу 2013 года по лейкозу и с учетом последних тенденций внести в нее соответствующие изменения», — предложил он.

По итогам обсуждения парламентарии приняли решение поручить аграрному комитету, который возглавляет вице-спикер ЗСК Александр Трубилин, проводить совместные с краевым департаментом ветеринарии мероприятия по контролю за ходом исполнения закона о региональном госветнадзоре на Кубани.

Комитету по вопросам местного самоуправления поручено внести на рассмотрение депутатов проект постановления ЗСК по выполнению принятого парламентом на последней сессии постановления о мерах, принимаемых местным самоуправлением в Новокубанском районе по социально-экономическому развитию территорий. Региональному департаменту ветеринарии рекомендовано организовать профилактические мероприятия по лейкозу, осуществлять взаимодействие по данному вопросу с сельхозпредприятиями, руководителями фермерских хозяйств и отраслевыми специалистами, а также привлекать по теме научное сообщество Кубани, сообщили в отделе ЗСК по связям со СМИ.