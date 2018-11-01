В Адыгее откроют бизнес-зону на базе МФЦ

В поселке Яблоновском в ноябре состоится открытие Многофункционального центра (МФЦ) для бизнеса

Это будет вторая бизнес-зона на базе МФЦ. Первые специализированные окна для субъектов малого и среднего предпринимательства открылись в конце прошлого года в Майкопе.

По информации министерства труда и социального развития Адыгеи, на сегодня в МФЦ для бизнеса организовано предоставление более 60 услуги. Там можно получить информацию об имеющемся недвижимом имуществе, участии в торгах, формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам, и воспользоваться порталом «Бизнес-навигатор». Это все возможно благодаря действующему соглашению о взаимодействии с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

В перспективе в МФЦ для бизнеса будут получать всю информацию, которая может понадобиться предпринимателю в процессе ведения деятельности.

Перед органами власти, курирующими вопросы экономики, строительства, цен и тарифов, стоит задача создания регламентов работы ресурсоснабжающих организаций для работы с МФЦ, чтобы ускорить и облегчить процесс подключения к энергосетям для тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность, отметили в пресс-службе главы Адыгеи.

Сейчас в республике через МФЦ предоставляют 243 государственных и муниципальных услуги, из которых 55 услуг федеральных органов исполнительной власти, 41 услуга исполнительных органов власти Адыгеи и 147 услуг органов местного самоуправления.

Всего в республике действует 11 крупных центров и 40 территориально-обособленных структурных подразделений (офисов). Помимо МФЦ для бизнеса в Яблоновском, в Майкопе планируют создать Центр оказания услуг для бизнеса.