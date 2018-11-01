В Ростовской области двое полицейских избили мужчину

Ростовская область

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В Морозовске Ростовской области двух сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий

По данным следствия, в апреле в городском отделе полиции двое полицейских избили 52-летнего мужчину. В результате этого он получил закрытый перелом костей спинки носа, кровоподтеки и ссадины.

«Личности полицейских установили. В причинении телесных повреждений пострадавшему подозреваются старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Морозовский" и оперуполномоченный того же отдела», — сообщили 31 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Полицейских задержали. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция Происшествия
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