В море у Севастополя подорвали авиабомбу весом в четверть тонны

Пиротехники обезвредили в акватории Севастополя немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг

Боеприпас обнаружили дайверы-любители в 500 метрах от берега при выходе из бухты Стрелецкой.

Операцию по обезвреживанию провели сотрудники ГУ МЧС по Севастополю совместно с подразделениями Черноморского флота.

«Авиабомба SС-250 состояла на вооружении немецкой армии. Радиус разрушающего действия гидро-ударной волны е составляет 2 тыс. метров. Радиус сейсмически опасной зоны — 332 метра. Объект переместили на глубину более 20 метров, чтобы минимизировать негативные последствия взрыва», — отметили в пресс-службе ведомства.

На время проведения операции прекратили водолазные спуски и купание в нескольких бухтах города. Внешний рейд Севастополя перекрыли для движения судов в радиусе 3 км, запретили выход судов из Севастопольской, Карантинной, Песочной, Стрелецкой и Круглой бухт. После окончания работ судоходство полностью восстановили.