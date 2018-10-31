В станице Ленинградской в девяти многоэтажках отремонтируют крыши и заменят электропроводку

В станице Ленинградской до конца года сделают ремонт в девяти многоэтажных домах

Работы уже начали. В домах на улицах 417-й Дивизии, 28, Заводской, 18, Жлобы 52, 54 и 74, Красной, 142 отремонтируют кровлю. На улице Заводской, 13 помимо крыши заменят электропроводку. На улице Кооперации, 94 проведут работу на тепловой системе. На улице Заводской, 9 также заменят электропроводку.

Общая стоимость работ составляет около 7 млн рублей, сообщила 30 октября пресс-служба администрации Ленинградского района.