В станице Ленинградской в девяти многоэтажках отремонтируют крыши и заменят электропроводку
В станице Ленинградской до конца года сделают ремонт в девяти многоэтажных домах
Работы уже начали. В домах на улицах 417-й Дивизии, 28, Заводской, 18, Жлобы 52, 54 и 74, Красной, 142 отремонтируют кровлю. На улице Заводской, 13 помимо крыши заменят электропроводку. На улице Кооперации, 94 проведут работу на тепловой системе. На улице Заводской, 9 также заменят электропроводку.
Общая стоимость работ составляет около 7 млн рублей, сообщила 30 октября пресс-служба администрации Ленинградского района.
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