Путин поддержал идею об отдельном содержании осужденных за терроризм

Президент России Владимир Путин согласен с идеей отдельного от остальных осужденных содержания террористов в местах лишения свободы

Эта тема обсуждалась на мероприятии по случаю 25-летия избирательной системы России. С соответствующей инициативой к президенту обратился глава избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров, передает ТАСС.

Дибиров отметил, что среди осужденных есть те, кто побывал в рядах запрещенных международных террористических организаций, таких как «Исламское государство». Находясь в тюрьмах вместе с другими осужденными, отметил он, они «имеют определенную возможность для навязывания своей преступной антиобщественной идеологии». Поэтому, по его мнению, «крайне целесообразно рассмотреть вопрос, чтобы такие осужденные отбывали наказание отдельно от других осужденных».

«Вы правы, конечно, об этом нужно подумать, — ответил Путин. — Эти дополнительные "университеты", обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему».