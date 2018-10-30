МВД собирается ужесточить наказание за вождение без прав

МВД России занялось разработкой изменений в Кодекс об административных нарушениях по ужесточению ответственности за вождение без прав

Соответствующее уведомление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас за езду без водительского удостоверения грозит административный штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Однако в МВД сочли такую меру недостаточной, так как такие пределы наказания не позволяют достичь целей административного наказания. На это указывают многочисленные случаи задержания нарушителей правил дорожного движения, которые не воспринимают санкцию как наказание, передает RT.

По данным ГАИ, с начала 2016 года до середины 2018-го штрафы за неоднократное вождение без удостоверения получили 82,5 тыс. человек, из них 7,5 тыс. попались пять и более раз.

В этот же период водители без прав стали виновниками 26 тыс. аварий, в которых погибли 4 тыс. человек и 34 тыс. пострадали.