В Адыгее теплоснабжающие организации задолжали 220 млн рублей за газ

Теплоснабжающие организации Адыгеи вошли в отопительный сезон с долгами за потребленный газ, которые достигли около 220 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Ряд предприятий ЖКХ не только срывает графики платежей по долгам прошлых лет, но и продолжает наращивать задолженность за поставку газа в этом году. Наиболее проблемная ситуация сложилась в МУП «Комсервис» Адыгейска, ООО «Тахтамукайводоканал», а также в муниципальных предприятиях «Хатукайское» и «Жилкомсервис» Шовгеновского района.

«Недобросовестное или непрофессиональное руководство предприятиями ЖКХ ставит под удар и поставщика газа, и конечного потребителя — простых граждан, которые исправно платят за газ. Если поставщик газа в полном соответствии с законом прекратит поставлять энергоресурсы многолетнему должнику, то страдать будут простые люди. Конечно, допустить этого мы не можем: проводим огромную совместную работу с республиканской властью, муниципалитетами, правоохранительными органами, чтобы снизить риски для населения», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.

За девять месяцев 2018 года предприятиям ЖКХ поставили почти 50 млн кубометров газа на сумму 327 млн рублей, из них оплачено 73%. Например, муниципальное предприятие «Хатукайское» вообще не платило за потребленный газ в этом году.

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в «Комсервисе» Адыгейска, у которого рост задолженности за газ с начала этого года составил около 15 млн руб. С февраля 2018 года в отношении этого предприятия началась процедура банкротства — уже шестая на коммунальном предприятии Адыгейска.

Весной был составлен и утвержден премьер-министром Адыгеи и гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» сводный график погашения просроченной задолженности за потребленный газ теплоснабжающими организациями региона. В соответствии с условиями графика шесть теплоснабжающих организаций, при обязательной оплате текущих платежей в полном объеме, должны были поэтапно погасить долги в размере 54,199 млн рублей.

Сейчас условия соглашения полностью исполнила только управляющая компания «Элит» Кошехабльского района, добавили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп».