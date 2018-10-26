В Краснодаре состоялась Конференция южно-российской парламентской ассоциации

Парламентарии юга России обсудили актуальные вопросы в ходе 29-й Конференции южно-российской парламентской ассоциации, которая прошла 26 октября в Краснодаре

В мероприятии приняли участие члены парламентских делегаций из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя. Также на конференции присутствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, сенатор Владимир Бекетов и депутат Госдумы Иван Демченко.

Всего парламентарии рассмотрели 48 вопросов повестки. Первым был рассмотрен вопрос повышения безопасности в общеобразовательных учреждениях, который предложила крымская делегация. В документе представлен обширный ряд мер, среди которых охрана социальных объектов силами Нацгвардии, принятие федерального закона о патриотическом воспитании, повышение возраста разрешения на владение оружием до 21 года и т. д.

«В свете недавних трагических событий в Керчи пришло четкое понимание того, что настало время принять решение о выработке единых стандартов безопасности для социальных объектов, и эти стандарты должны реализовываться во всех регионах», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Также обсуждались тема внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма, вопросы сохранения земель сельхозназначения, охраны объектов культурного наследия, вопросы социальной сферы и др.

Депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА больше десятка законодательных инициатив. Они касаются ряда актуальных вопросов: борьба с теневой занятостью, развитие чаеводства в регионе, утилизация твердых бытовых отходов, совершенствование системы государственных закупок, решение проблемы нехватки мест в школах путем создания дополнительных классов на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и др. Также кубанские парламентарии выступили с предложением установить день воинской славы России — 3 февраля — День высадки Черноморского десанта на плацдарм «Малая земля» в Новороссийске в 1943 году.

Участники конференции единодушно одобрили все вопросы повестки, проголосовав за их поддержку. Сенатор Владимир Бекетов подчеркнул, что хотя инициативы субъектов не всегда находят безусловную поддержку на федеральном уровне, выступая единым фронтом, депутаты регионов добиваются включения в законы тех положений, которые необходимы в интересах их избирателей.

«Состоявшаяся сегодня Конференция ЮРПА подтверждает, что это очень востребованная форма работы. О ее эффективности свидетельствует количество вопросов в повестке дня. Мы выработали по ним общую позицию, разработали пакет предложений. Все они будут внесены в Государственную Думу или иные федеральные органы власти, в зависимости от заявленного адресата», — подвел итоги конференции Юрий Бурлачко.

Также на мероприятии было принято решение о дате проведения и ключевой теме следующей, юбилейной 30-й Конференции: она пройдет весной 2019 года в Сочи.

Напомним, Южно-российская парламентская ассоциация была создана в 2001 году по предложению полпреда президента РФ в ЮФО как консультативный орган для осуществления совещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества. Конференция ЮРПА проводится в Краснодарском крае в пятый раз, и во второй раз Кубань председательствует на ней.