В Усть-Лабинском районе аграрии засеяли 46,8 тыс. га пшеницы и ячменя

В Усть-Лабинском районе аграрии завершили сев озимых культур, а также закончили уборку сахарной свеклы

Всего засеяли 46,8 тыс. га озимых. Из них пшеницу посеяли на площади 43,7 тыс. га, ячмень — на 3,09 тыс. га. Уточняется, что сельхозпроизводители смогли завершить работы до начала проливных дождей.

Заместитель главы района, курирующий агропромышленный комплекс, Сергей Смирнов сообщил, что по свекле полностью был соблюден план уборки. Всего свеклу собрали с 7,2 тыс. га, урожайность составила 440 ц/га. По его словам, это хороший результат по сравнению с общими краевыми показателями, сообщила 25 октября пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.