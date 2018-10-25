В Краснодар перевезли более 400 пассажиров из поездов, задержанных в Туапсе и Горячем Ключе
Пассажиров, застрявших на вокзалах Горячего Ключа и Туапсе, 25 октября перевезли в Краснодар и предоставили горячее питание
Для того, чтобы доставить пассажиров в Краснодар, 15 автобусов ранним утром выехали из Краснодара. Также в Туапсинский район отправили спецавтомобили с питьевой водой.
Мэр Краснодара Евгений Первышов принял участие в совещании по ликвидации последствий стихии, которое из Туапсе в режиме видеоконференции провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Вся необходимая помощь со стороны Краснодара уже оказывается и будет оказана в дальнейшем. Автобусы КТТУ доставили с вокзала Горячего Ключа в Туапсе более 400 пассажиров и готовы сделать обратный рейс в Краснодар. Кроме этого, сейчас мы организуем горячее питание для пассажиров, находящихся на вокзале "Краснодар-1"», — сказал Первышов.
По поручению главы краевого центра, комплексное питание доставит на вокзал МУП «Комбинат школьного питания №1». Евгений Первышов побывал на станции «Краснодар-1» и оценил ситуацию.
Директор железнодорожного вокзала рассказал, что на станции находятся более 250 человек. Еще около 120 детей — организованная группа, которая ехала поездом «Санкт-Петербург — Адлер», их разместили в самом составе.
Он отметил, что людям организуют горячее питание и передадут средства личной гигиены. При необходимости их разместят в гостницах Краснодара. В ближайшее время на вокзал доставят биотуалеты и установят дополнительные контейнеры для сбора мусора.
В ближайшее время на вокзал «Краснодар-1» прибудут медицинские работники, врачи готовы оказать помощь всем пассажирам, если это потребуется. Педиатры осмотрят всех детей, которые находятся в поездах на вокзале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По словам начальника городского управления гражданской защиты Василия Крамаренко, сейчас уровень воды в реке Кубань и Краснодарском водохранилище не вызывает опасений.
Напомним, пассажирские поезда из Адлера и Сочи временно отменены. Поезда, которые следуют в сторону курортков, проследуют только до Краснодара.
Как писали Юга.ру, 24 октября из-за ливней на Кубани затопило 30 населенных пунктов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Из-за подтопления задержали 31 поезд.
Фото и видео ливней и подтоплений в Туапсе, Сочи и Апшеронске можно посмотреть здесь.
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