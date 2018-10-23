В Краснодаре упразднили управление здравоохранения

В Краснодаре управление здравоохранения исключили из структуры городской администрации

Решение об этом приняли 23 октября на заседании городской думы. Ранее все муниципальные учреждения здравоохранения перевели в государственную собственность Краснодарского края.

Начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова пояснила, что в связи с этим полномочия муниципальных организаций полностью перешли на краевой уровень. Вследствие этого надобность в такой структуре, как городское управление, отпала.

Управление здравоохранения перестанет функционировать с 29 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.