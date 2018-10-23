В Краснодаре упразднили управление здравоохранения
В Краснодаре управление здравоохранения исключили из структуры городской администрации
Решение об этом приняли 23 октября на заседании городской думы. Ранее все муниципальные учреждения здравоохранения перевели в государственную собственность Краснодарского края.
Начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова пояснила, что в связи с этим полномочия муниципальных организаций полностью перешли на краевой уровень. Вследствие этого надобность в такой структуре, как городское управление, отпала.
Управление здравоохранения перестанет функционировать с 29 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, Екатерина Устинова возглавляла управление здравоохранения с ноября 2017 года.
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