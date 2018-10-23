В Кабардино-Балкарии уволили двоих заместителей постпреда республики при президенте РФ

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии 22 октября сняли с должностей заместителей постоянного представителя республики при президенте РФ Николая Паршинцева и Олега Засядько

Соответствующие указы подписал временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Также он сократил штат работников представительства. Вместо трех заместителей главы ведомства будут работать двое.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы республики, месячный фонд заработной платы представительства сокращен со 142 тыс. рублей до 132 тыс. рублей.

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