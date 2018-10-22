В S7 сообщили о возможной приостановке работы российских авиакомпаний — «Ведомости»

В России с 2020 году авиакомпании могут приостановить свою работу, если правительство поддержит перенос баз данных по бронированию билетов на отечественные серверы

Министерство транспорта разработало проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Документ предполагает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу билетов на внутренние авиарейсы, должны быть размещены в России. Также провайдер системы бронирования должен быть оформлен в РФ.

Гендиректор авиакомпании «Сибирь», входящей в S7 Group, Владимир Объедков предположил, что введение таких мер может привести к остановке работы российских авиакомпаний. По его мнению, возможна длительная и затратная миграция в другие системы бронирования. Об этом он рассказал в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну, пишут 22 октября «Ведомости».

Сейчас в России три крупнейшие авиакомпании имеют иностранные провайдеры: у «Аэрофлота» — американская Sabre, у S7 — швейцарская SITA, у «Уральских авиалиний» — испанская Amadeus. У компания Utair российский провайдер «Сирена-трэвел». Лоукостер «Победа» работает с американской Navitair, компания «Азимут» — c Национальной системой бронирования (НСБ), которую разработал «Ростех» вместе с аэропортом Внуково.

По словам Объедкова, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. «Аэрофлот» и S7 входят в глобальные авиационные альянсы. А российские системы пока не имеют необходимый функционал, чтобы обеспечить работу в альянсах. Однако «Уральские авиалинии» и «Победа» могут беспрепятственно перейти к российскому провайдеру.