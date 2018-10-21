Главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии договорились о расширении сотрудничества

В Майкопе 20 октября состоялась рабочая встреча делегаций руководства Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

Во время переговоров главы трех республик договорились о развитии отношений, обмене опытом и распространении передовых практик. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил перспективные направления межрегионального сотрудничества: цифровая экономика, инновационные практики, укрепление культурных и научных связей, взаимодействие в области образования и молодёжной политики.

Глава Адыгеи также выступил с инициативой синхронизировать усилия трех регионов по подготовке к проведению торжеств в честь общего для республик юбилея — 100-летия автономии республики. Кумпилов рассказал и о молодежном форуме «Фишт» и предложил коллегам принять в нем участие в 2019 году.

«Сегодня мы готовы предложить новые, актуальные в масштабах страны направления для расширения такого сотрудничества. К примеру, в области математического образования, а именно: обучения в Адыгее одаренных детей из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, подготовки специалистов в рамках целевого набора из наших братских республик. Республиканская естественно-математическая школа обладает серьезным опытом такой работы, общеобразовательные школы Адыгеи в дистанционном режиме осуществляют сотрудничество с ее педагогами. В результате многие наши дети, в том числе из отдалённых сёл, показывают высокие результаты в учебе, поступают в лучшие вузы страны», — прокомментировал глава Адыгеи.

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил успехи Адыгеи по внедрению передовых управленческих практик и заявил, что позитивный опыт их применения необходимо тиражировать.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул, что вопросы молодежной политики требуют особого внимания. Он принял приглашение о совместном молодежном походе на Фишт и пообещал в присоединиться в 2019 году.