В Адыгее прогнозируют повышение средней зарплаты до 52 тыс. рублей к 2030 году
Кабинет министров Адыгеи утвердил прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года и на период до 2030 года
Согласно документу, заработная плата вырастет в 1,9 раза и составит 51,8 тыс. рублей.
По информации пресс-службы главы Адыгеи, ожидается оптимистичный план развития экономики, что повлияет на рост доходов граждан. В сфере оплаты труда населения на протяжении всего прогнозного периода наблюдается положительная динамика.
По итогам 2018 года ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 9,3% в сравнении с 2017 годом — до 26,8 тыс. рублей.
«В 2019 году ожидается замедление темпов роста заработной платы. В дальнейшем темпы роста показателя восстановятся. К концу 2021 года она может увеличиться 31,3 тыс. рублей. К концу 2030 года прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 1,9 раза больше, чем в 2018 году, что составит 51,8 тыс. рублей», — сказал и.о. министра экономического развития и торговли Анзаур Куанов.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы у бюджетников специалисты связывают с выполнением майских указов, в других секторах — со значительным повышением минимального размера оплаты труда.
Куанов отметил, что показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты рассчитывался без учета инфляции или индекса потребительских цен. Рост реальной зарплаты будет возможен только в случае превышения темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы над инфляцией.
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