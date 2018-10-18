Глава Адыгеи предложил отменить для льготников сбор денег на капремонт

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть вопрос об отмене сбора денег на капремонт у льготных категорий граждан

«Сегодня для льготников применяется механизм возмещения понесенных затрат, когда житель многоквартирного дома в обязательном порядке делает взносы, а потом ему возвращают затраченные деньги», — сказал Мурат Кумпилов.

На заседании республиканского кабинета министров 18 октября он заявил, что необходимо проработать возможность внесения соответствующих поправок в региональное законодательство.

По данным минстроя Адыгеи, после совершенствования региональной системы капремонта собираемость взносов удалось повысить с 21,6% в 2014 году до 51,5% в 2016 году. По итогам прошлого года этот показатель составил 80,5%, на 1 октября 2018 года — 76,2%.

С 2014 по 2016 года капитально отремонтировали 122 многоквартирных дома. В них живут более 12 тыс. человек. План выполнен на 100%. В 2017 году отремонтировали еще 97 домов, где живут 11 тыс. человек. До конца года планируют провести работы в 127 многоэтажках. Из них в 74 домах уже завершили работы.