Власти Ростовской области на поддержку казачества хотят потратить 9,5 млрд рублей

С 2019 по 2030 год на обеспечение госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» направят более 9,5 млрд рублей

«Результатом реализации программы должны стать сохранение и актуализация казачьей культуры, идеалов и ценностей казачества в системе социально-экономического и духовно-культурного развития Ростовской области. А также повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих кадетских учреждениях», — сообщает управление информационной политики донского правительства.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева, приоритетным направлением в образовательном процессе кадетов остается развитие физической культуры и массового спорта. Они ориентируют молодежь на здоровый образ жизни, достижения высоких результатов в спорте и подготовку к военной службе.

Кроме того, в подпрограмме «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» указали, что количество казаков, задействованных в этом направлении, возрастет к 2030 году до 1,3 тыс. человек.