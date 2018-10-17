Власти Ростовской области на поддержку казачества хотят потратить 9,5 млрд рублей

Ростовская область

Распечатать

С 2019 по 2030 год на обеспечение госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» направят более 9,5 млрд рублей

«Результатом реализации программы должны стать сохранение и актуализация казачьей культуры, идеалов и ценностей казачества в системе социально-экономического и духовно-культурного развития Ростовской области. А также повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих кадетских учреждениях», — сообщает управление информационной политики донского правительства.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева, приоритетным направлением в образовательном процессе кадетов остается развитие физической культуры и массового спорта. Они ориентируют молодежь на здоровый образ жизни, достижения высоких результатов в спорте и подготовку к военной службе.

Кроме того, в подпрограмме «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» указали, что количество казаков, задействованных в этом направлении, возрастет к 2030 году до 1,3 тыс. человек.

Казачество Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минобороны направит военных и технику на помощь пострадавшим при взрыве в керченском колледже
Mash показал фотографии подозреваемого в теракте в Керчи
Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек — Аксенов
Во время взрыва в Керчи погибли 13 человек. Большинство из них — подростки
В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже
Появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале