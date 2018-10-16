Администрация Ростова хочет потратить 270 млн рублей на содержание дорог зимой

Ростовская область

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В Ростове на выполнение работ по содержанию дорог в зимний период предусмотрели 270,2 млн рублей

Об этом говорилось на совещании, которое провел глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Для ликвидации непогоды в донской столице предусмотрели 232 единицы техники. Это 93 комбинированные дорожные машины для распределения противогололедных материалов, из которых восемь для жидкого реагента. Кроме того, 44 самосвала для вывоза снега, 69 погрузчиков и 8 лаповых снегопогрузчиков, 15 грейдеров для удаления наледей. Также в наличии 57 роторных снегоуборочных машин, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

По словам исполняющей обязанности главы городской администрации по вопросам ЖКХ Анны Нор-Аревян, сейчас техника находится в удовлетворительном состоянии. Она оснащена системой бортового навигационного оборудования, которая отслеживает работу каждой единицы техники.

 

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