Замдиректора Сочинского нацпарка стал главным в России по изучению змей и лягушек

Президентом Герпетологического общества имени А.М. Никольского при РАН стал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев

Руководителя организации избрали тайным голосованием на VII съезде Герпетологического общества в Махачкале.

Главной темой мероприятия стало «Современное состояние и перспективы изучения и сохранения биоразнообразия земноводных и пресмыкающихся Евразии». Доктор биологических наук Борис Туниев выступил с пленарным докладом «Филогения и систематика гадюк Кавказского экорегиона».

В работе пленарных и секционных заседаний приняли участие представители России, Казахстана, Азербайджана, Австрии — всего 60 делегатов, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Научное общество герпетологов объединяет специалистов по изучению земноводных и пресмыкающихся России и стран ближнего зарубежья.