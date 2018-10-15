ФАС отменила закупку Росавтодора в 2,2 млрд рублей на ремонт трассы «Крым»

Крым

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В ФАС заявили, что управление Росавтодора необоснованно определило победителя закупки по капремонту трассы «Крым» стоимостью 2,2 млрд рублей

Жалобу на действия Росавтодора при проведении закупки подрядных работ по капремонту трассы М2 «Крым» в ФАС направила компания «ФинСтройСервис». В ведомстве жалобу рассмотрели и выявили ряд нарушений как в закупочной документации, так и в контрактах победителя.

В результате от управлению Росавтодора потребовали отменить закупку, внести изменения в документацию и произвести закупку повторно, сообщили в пресс-службе ФАС России.

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