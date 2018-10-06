В Адыгее спасли пенсионера, упавшего в реку Белую и поломавшего ногу

Адыгея

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В Адыгее спасатели оказали помощь 66-летнему жителю поселка Тульского, который упал в реку

Мужчина монтировал подвесной насос на обрывистом берегу реки Белой. Он поскользнулся и упал в воду на камни. Его вынесло течением на недоступный, каменистый островок. В результате происшествия местный житель сломал правую голень.

На место приехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения и носилок они переправили пострадавшего на берег. Затем его передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

МЧС Несчастные случаи
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В Адыгее спасли пенсионера, упавшего в реку Белую и поломавшего ногу
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