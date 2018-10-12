Юбилейный фестиваль PhotoVisa посветят тишине

В Краснодаре и Новороссийске пройдет юбилейный — десятый международный фестиваль фотографии PhotoVisa

«Тема десятого по счету фестиваля звучит как "The Silence / Тишина" — хотим, чтобы посетители экспозиций услышали ее, сосредоточившись на изображениях», — отметили организаторы.

В этом году в рамках фестиваля будет представлено 35 выставок на 14 площадках: в музеях, галереях, выставочных залах и торговых центрах. Программа включает лекции российских и зарубежных фотографов, кураторов, экспертов, видео- и мультимедиа программу, портфолио-ревю. Акцент в работе фестиваля сделан на образовательную программу для молодых специалистов в области фотографии. Специальными гостями фестиваля станут 22 специалиста в области фотографии из девяти стран (Аргентина, Армения, Германия, Канада, Китай, Россия, США, Турция, Франция).

Лекции стартуют 13 октября и продлятся до 28 октября, церемония открытия фестиваля состоится 18 октября в Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко. Официальные мероприятия продлятся до 23 числа. Программа фестиваля опубликована на сайте photovisa.ru.

Среди выставок фестиваля — цикл, посвященный 1970-м годам истории России, он представлен документальными фотографиями Ляли Кузнецовой и Михаила Дашевского. Впервые в России будет представлена экспозиция работ родившегося в Москве классика аргентинской модернистской фотографии Анатоля Садермана и его сына Алехандро. Также впервые будет представлена выставка-репортаж из мастерской Пабло Пикассо, снятая в 1950-х фотожурналистом Фредериком Болдвином. Зрители увидят фотографии известных и молодых авторов Краснодара, среди которых Дмитрий Агеев, Леван Мамулов, Ирина Мартусенко, Яна Васильева, Анна Сержант и другие.

Экспозиции работ жительницы Краснодара Натальи Вертлиб и бразильянки Иланы Бар расскажут о семьях, в которых растут особенные дети. Проект китайского художника Мо И представит традиции и современность китайской культуры. В рамках фестиваля состоятся выставки знаменитых современных фотографов из ЮАР и Канады — Роджера Баллена и Фрэнка Родика.

Организует фестиваль Краснодарская краевая общественная организация «Творческий союз "Вива Фото"» при поддержке краевого министерства культуры и краевой администрации.