Госпрограмму развития Крыма на 2019–2021 годы оценили в 295 млрд рублей

Крым

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Госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя на 2019–2021 годы оценили в объеме около 295,6 млрд рублей

Госпрограмму опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документах указано, что объем финансирования программы соответствует проекту закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Ожидается, что в 2019 году на мероприятия программы направят более 149,154 млрд рублей, в 2020 году — около 120,183 млрд рублей, в 2021 — свыше 26,261 млрд рублей, передает «Интерфакс»

Реализовать мероприятия госпрограммы предполагают за счет средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

В документе также сказано, что принятие постановления правительства РФ не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

В проекте документа указаны 36 плановых мероприятий. Например, завершение постройки электросетевых объектов на Крымском полуострове, окончание строительства трех водозаборов, возведение железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив.

Экономика
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