Бывшего вице-мэра Темрюка поймали пьяным за рулем

Краснодарский край

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Бывшего заместителя мэра Темрюка Валентина Отрошко задержали из-за того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района. Оторошко уволили с поста вице-мэра и, по данным пресс-службы, это вызвало «эмоциональный срыв у уволенного чиновника».

«В результате Валентин Отрошко был задержан полицейскими по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции», — сообщили в администрации.

Пресс-служба муниципалитета подчеркнула, что в администрации района осудили поведение бывшего чиновника и надеются, что он будет справедливо наказан.

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