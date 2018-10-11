Бывшего вице-мэра Темрюка поймали пьяным за рулем

Бывшего заместителя мэра Темрюка Валентина Отрошко задержали из-за того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района. Оторошко уволили с поста вице-мэра и, по данным пресс-службы, это вызвало «эмоциональный срыв у уволенного чиновника».

«В результате Валентин Отрошко был задержан полицейскими по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции», — сообщили в администрации.

Пресс-служба муниципалитета подчеркнула, что в администрации района осудили поведение бывшего чиновника и надеются, что он будет справедливо наказан.