В Адыгее создадут 2,8 тыс. рабочих мест за счет 11 инвестпроектов

В Адыгее приняли решения о сопровождении 11 инвестиционных проектов по принципу одного окна

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что реализация этих проектов позволит привлечь инвестиции на сумму более 41 млрд рублей, дополнительно создать около 2,8 тыс. рабочих мест.

К примеру, в этом году планируется построить две очереди компании ИКЕА с объемом инвестиций 14 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ошер» собирается запустить на территории Гиагинского района комплекс по переработке сои мощностью 250 тонн в сутки. Планируется, что на предприятии создадут 150 рабочих мест.

«Сегодня главную ставку мы делаем на привлечение инвестиций в республику. Наша работа нацелена на создание максимально комфортных условий для бизнеса, снижение бюрократических барьеров, оказание господдержки начинающим предпринимателям. Именно такой подход во многом обеспечивает положительную динамику инвестиций», — сказал Мурат Кумпилов.

В 2018 году ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 2017 года, когда был достигнут исторический максимум привлечения инвестиций в сумме 22,9 млрд рублей с темпом в 107,4 %. В сопоставимых ценах это составит 24 млрд рублей, добавили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.