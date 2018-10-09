В Крыму 15 человек отравились после обеда в соборе

Крым

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В Александро-Невском соборе в Симферополе сотрудники отравились грибами на обеде

После трапезы 15 человек почувствовали себя плохо. Госпитализированы были шесть человек, передает ТАСС.

В пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что все отравившиеся — сотрудники собора.

«Собор находится на реконструкции. В связи с этим там отсутствует трапезная и кухня. Прихожан и паломников мы не кормим. Имеет место быть пищевое отравление. Кто-то из сотрудников принес некачественную пищу и они вместе поели», — цитирует представителя пресс-служба РИА «Крым».

Пострадавшие находятся в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медпомощи в состоянии средней степени тяжести.

Отравления
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