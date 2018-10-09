В Дагестане хотят открыть еще один курорт на берегу Каспийского моря

Власти Дагестана прорабатывают вопрос о создании новой туристско-рекреационной зоны на берегу Каспийского моря

Каспийский прибрежный кластер планируют создать в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.

Представители Минкавказа, Росимущества, минэкономразвития республики, регионального минтуризма и организации «Курорты Северного Кавказа» несколько дней проводили консультации с администрациями муниципалитетов по вопросам создания и развития туристическиой зоны. Региональные власти рассматривают возможность строительства необходимой инфраструктуры для курорта.

Сейчас прорабатывают дорожную карту проекта и дальнейшую концепцию развития прибрежного кластера. Власти отмечают, что туристско-рекреационная зона должна предусматривать преференции и льготы для ее резидентов, сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.