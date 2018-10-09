В Дагестане хотят открыть еще один курорт на берегу Каспийского моря

Дагестан

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Власти Дагестана прорабатывают вопрос о создании новой туристско-рекреационной зоны на берегу Каспийского моря

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Каспийский прибрежный кластер планируют создать в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.

Представители Минкавказа, Росимущества, минэкономразвития республики, регионального минтуризма и организации «Курорты Северного Кавказа» несколько дней проводили консультации с администрациями муниципалитетов по вопросам создания и развития туристическиой зоны. Региональные власти рассматривают возможность строительства необходимой инфраструктуры для курорта.

Сейчас прорабатывают дорожную карту проекта и дальнейшую концепцию развития прибрежного кластера. Власти отмечают, что туристско-рекреационная зона должна предусматривать преференции и льготы для ее резидентов, сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Дагестан занимает большую часть российского берега Каспийского моря. В республике есть как горнолыжные курорты, так и пляжные. О том, какие места лучше всего посетить в Дагестане, читайте в материале.

Курорты и туризм
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