В Дагестане хотят открыть еще один курорт на берегу Каспийского моря
Власти Дагестана прорабатывают вопрос о создании новой туристско-рекреационной зоны на берегу Каспийского моря
Читайте также:
Каспийский прибрежный кластер планируют создать в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.
Представители Минкавказа, Росимущества, минэкономразвития республики, регионального минтуризма и организации «Курорты Северного Кавказа» несколько дней проводили консультации с администрациями муниципалитетов по вопросам создания и развития туристическиой зоны. Региональные власти рассматривают возможность строительства необходимой инфраструктуры для курорта.
Сейчас прорабатывают дорожную карту проекта и дальнейшую концепцию развития прибрежного кластера. Власти отмечают, что туристско-рекреационная зона должна предусматривать преференции и льготы для ее резидентов, сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.
Дагестан занимает большую часть российского берега Каспийского моря. В республике есть как горнолыжные курорты, так и пляжные. О том, какие места лучше всего посетить в Дагестане, читайте в материале.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.