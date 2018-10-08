Facebook выпустила свой первый гаджет — устройство для видеозвонков Portal
Корпорация Facebook представила смарт-экраны Portal и Portal+. Они позиционируются в первую очередь для разговоров по видеосвязи, но также наделены функциями голосовых помощников
Устройство Portal представляет собой 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Portal+ получил 15-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей.
Общение происходит с помощью приложения Facebook Messenger. Если у собеседника нет такого же устройства, он может использовать телефон или планшет. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек.
«Умная» камера позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту — она следит за передвижениями и держит собеседника в фокусе. Технология «умного» звука минимизирует фоновый шум и улучшает качество звука вне зависимости от того, как далеко собеседник находится от дисплея.
Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI— Facebook (@facebook) October 8, 2018
«Обе модели разработаны для того, чтобы помочь вам почувствовать себя ближе к важным людям в вашей жизни и сделать видеочаты менее похожими на вызовы, а больше на то, будто вы на самом деле находитесь в одной комнате», — заявляет производитель.
Facebook утверждает, что Portal сохраняют конфиденциальность общения — вся информация, которой обмениваются с помощью этого устройства, не сохраняется, не прослушивается и не просматривается, а все видеозвонки шифруются.
Гаджеты станут доступны для продажи в США в ноябре по цене $199 за Portal и $349 за Portal+.
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