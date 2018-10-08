Facebook выпустила свой первый гаджет — устройство для видеозвонков Portal

Корпорация Facebook представила смарт-экраны Portal и Portal+. Они позиционируются в первую очередь для разговоров по видеосвязи, но также наделены функциями голосовых помощников

Устройство Portal представляет собой 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Portal+ получил 15-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей. Общение происходит с помощью приложения Facebook Messenger. Если у собеседника нет такого же устройства, он может использовать телефон или планшет. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек. «Умная» камера позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту — она следит за передвижениями и держит собеседника в фокусе. Технология «умного» звука минимизирует фоновый шум и улучшает качество звука вне зависимости от того, как далеко собеседник находится от дисплея.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI — Facebook (@facebook) October 8, 2018