Facebook выпустила свой первый гаджет — устройство для видеозвонков Portal

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Корпорация Facebook представила смарт-экраны Portal и Portal+. Они позиционируются в первую очередь для разговоров по видеосвязи, но также наделены функциями голосовых помощников

Устройство Portal представляет собой 10-дюймовый экран с разрешением 1280x800 пикселей. Portal+ получил 15-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей. 

Общение происходит с помощью приложения Facebook Messenger. Если у собеседника нет такого же устройства, он может использовать телефон или планшет. Гаджеты поддерживают и групповые звонки численностью до семи человек.

«Умная» камера позволяет собеседникам общаться без привязки к определенному месту — она следит за передвижениями и держит собеседника в фокусе. Технология «умного» звука минимизирует фоновый шум и улучшает качество звука вне зависимости от того, как далеко собеседник находится от дисплея.

«Обе модели разработаны для того, чтобы помочь вам почувствовать себя ближе к важным людям в вашей жизни и сделать видеочаты менее похожими на вызовы, а больше на то, будто вы на самом деле находитесь в одной комнате», — заявляет производитель.

​Facebook утверждает, что Portal сохраняют конфиденциальность общения — вся информация, которой обмениваются с помощью этого устройства, не сохраняется, не прослушивается и не просматривается, а все видеозвонки шифруются.

Гаджеты станут доступны для продажи в США в ноябре по цене $199 за Portal и $349 за Portal+.

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Facebook выпустила свой первый гаджет — устройство для видеозвонков Portal

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