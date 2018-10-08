Суд отклонил жалобу дочки РЖД к Ростовской области на 144 млн рублей

Ростовская область

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Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил кассационную жалобу АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» по иску о возмещении выпадающих доходов

Иск был адресован к министерствам финансов и транспорта Ростовской области. Дочка РЖД требовала возместить финансовые потери на сумму 144 млн рублей, пишет REGNUM.

Транспортная компания планировала взыскать деньги в счет возмещения потерь в доходах, которые были причинены государственным регулированием тарифа на перевозку пассажиров пригородной электричкой за 2014 год.

Известно, что ранее Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд также отказали в удовлетворении иска перевозчику.

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