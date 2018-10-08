Первым заместителем мэра Геленджика стал Денис Полуянов
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Геленджике 8 октября первым заместителем мэра назначили Дениса Полуянова
Такое решение приняли на планерном совещании при главе города. Новый замглавы муниципалитета будет курировать правовые и общие вопросы, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.
Как писали Юга.ру, Виктор Хрестин 10 сентября покинул пост мэра Геленджика. Главой курорта 19 сентября избрали Алексея Богодистова.
Кто такой Денис Полуянов
Денис Полуянов имеет высшее юридическое образование. Стаж его работы по специальности составляет более 20 лет. В течение последних 11 лет он работал в Краснодарской краевой коллегии адвокатов.
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