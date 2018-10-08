Первым заместителем мэра Геленджика стал Денис Полуянов

В Геленджике 8 октября первым заместителем мэра назначили Дениса Полуянова

Такое решение приняли на планерном совещании при главе города. Новый замглавы муниципалитета будет курировать правовые и общие вопросы, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Кто такой Денис Полуянов

Денис Полуянов имеет высшее юридическое образование. Стаж его работы по специальности составляет более 20 лет. В течение последних 11 лет он работал в Краснодарской краевой коллегии адвокатов.