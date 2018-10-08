Первым заместителем мэра Геленджика стал Денис Полуянов

Краснодарский край

Распечатать

В Геленджике 8 октября первым заместителем мэра назначили Дениса Полуянова

Такое решение приняли на планерном совещании при главе города. Новый замглавы муниципалитета будет курировать правовые и общие вопросы, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Как писали Юга.ру, Виктор Хрестин 10 сентября покинул пост мэра Геленджика. Главой курорта 19 сентября избрали Алексея Богодистова.

Кто такой Денис Полуянов

Денис Полуянов имеет высшее юридическое образование. Стаж его работы по специальности составляет более 20 лет. В течение последних 11 лет он работал в Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

Кадровые перестановки Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную
Суд отклонил жалобу дочки РЖД к Ростовской области на 144 млн рублей
Александр Плошник стал президентом Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань»
В Ставрополе организатора конных прогулок обязали выплатить штраф после несчастного случая с шестилетней девочкой
Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале